Александр Лукашенко: «У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения. Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят.

Выстроена система управления и определенная система власти

в суверенном независимом государстве.

Жизнь меняется и все должно совершенствоваться. Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть, какие-то нормы поменять. Естественно, какие-то функции от Президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное. К этому мы и идем. Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над основным законом, чтобы это не было какой-то уличной акцией, после которой власти начинают шевелиться. Я это прекрасно понимаю.

Александр Лукашенко: «Евросоюз должен понимать ценность на сегодняшний день Беларуси»