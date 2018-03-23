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Александр Лукашенко: «У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения»

23 марта 2018 18:50
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Новости Беларуси. Перед отлетом в Беларусь Александр Лукашенко дал небольшое интервью грузинскому телеканалу. Президент рассказал о бренде нашей страны, и о своей роли в управлении государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения. Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят.

Выстроена система управления и определенная система власти

в суверенном независимом государстве.

Жизнь меняется и все должно совершенствоваться. Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть, какие-то нормы поменять. Естественно, какие-то функции от Президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное. К этому мы и идем. Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над основным законом, чтобы это не было какой-то уличной акцией, после которой власти начинают шевелиться. Я это прекрасно понимаю.

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Александр Лукашенко: «У нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения»-4

И вы знаете, у нас кроме Лукашенко достаточно умных, крепких политиков, которые, пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы.

Главное состоит даже не во власти Лукашенко, а в способности народа созидать и идти в направлении тех или иных заданных реформ. Определенным вектором идти. Это уже у нашего народа есть.

Нашему народу привит за эти годы определенный иммунитет к потрясениям и революциям.

Наш народ на это никогда не пойдет, мы это оставили после распада Советского Союза в середине 90-х годов.

Поэтому если вы и другие государства решили выстраивать с нами отношения, можете не беспокоиться за стабильность. Это святое для нас. Это наш бренд. И мы его не собираемся куда-то выбрасывать.

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# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Фотофакт

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