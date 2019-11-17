Александр Лукашенко о провокациях на выборах: «Отвернём голову и повыворачиваем руки тому, кто будет себя подобным образом вести»

Новости Беларуси. Вы – бойцы видимого фронта. Такими словами глава государства приветствовал членов избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры. Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания По данному округу баллотируются шесть кандидатов в депутаты. Проголосовав, Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался хода этой избирательной кампании и провокаций, связанных с процессом голосования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я дал распоряжение милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи, чтобы они мне не жаловались – я обязан их защитить. Жестко – это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я сам виноват, что их сдерживал: давайте так, давайте по-человечески, давайте спокойно. Но некоторые не понимают этого. Вот шесть таких случаев уже вчера на вечер было. Мелочь – шесть. Но я не хочу, чтобы один человек из комиссии пострадал. В чем они виноваты? Вот они сидят, работают, их попросили. Они же за это денег даже не получают. А вы начинаете их третировать. Президент ответил на вопрос, но одной из журналисток стало непонятно, что значит «жестко». Глава государства конкретизировал формулировку.