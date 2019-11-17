Александр Лукашенко о провокациях на выборах: «Отвернём голову и повыворачиваем руки тому, кто будет себя подобным образом вести»

Новости Беларуси. Вы – бойцы видимого фронта. Такими словами глава государства приветствовал членов избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания
По данному округу баллотируются шесть кандидатов в депутаты. Проголосовав, Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался хода этой избирательной кампании и провокаций, связанных с процессом голосования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я дал распоряжение милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи, чтобы они мне не жаловались – я обязан их защитить. Жестко – это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать.
Я сам виноват, что их сдерживал: давайте так, давайте по-человечески, давайте спокойно. Но некоторые не понимают этого. Вот шесть таких случаев уже вчера на вечер было. Мелочь – шесть. Но я не хочу, чтобы один человек из комиссии пострадал. В чем они виноваты? Вот они сидят, работают, их попросили. Они же за это денег даже не получают. А вы начинаете их третировать.
Президент ответил на вопрос, но одной из журналисток стало непонятно, что значит «жестко». Глава государства конкретизировал формулировку.
Вот представьте: вы в комиссии председатель, и возле подъезда в доме расклеили разные фотографии. Притом вы знаете, как можно сегодня сделать фотографии: фотошоп и так далее. Можно в интернете так исказить твое лицо и такую гадость написать. А человек живет в обществе. Мне проще. На меня грязюку льют, я уехал в лес, сижу там за забором. А она, женщина, каждый день ходит по улицам, и некоторые прочитают и начинают у нее то ли спрашивать, кто-то пальцем начинает тыкать. А у нее семья: дети, муж. Каково ей? Почему она должна, делая доброе дело для государства, это терпеть? И она думает: «Кто меня должен защитить?». Есть такой человек? Есть – Президент. И у него есть на это полномочия. Отвернем голову и повыворачиваем руки тому, кто будет себя подобным образом вести.
Александр Лукашенко: «Я пообещал, что «синими пальцами» за кресло держаться не буду» (читать далее).