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Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»

20 июля 2026 12:30
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Витебск в атмосфере зажигательного свинга, чувственного блюза и смелых музыкальных импровизаций. Рады взрослые и дети. На фестивальной арене прошел грандиозный джаз-фест, который в этом году объединил на одной сцене лучших виртуозов Союзного государства. Музыканты из Беларуси и России привезли в культурную столицу свои лучшие хиты.

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»-2

Виктория Лихтина, PR-менеджер:
Мы привезли семь коллективов джазовых. Сейчас выступает клезмерский московский оркестр. Только что выступал Нижегородский диксиленд. С нами приехал сумасшедший совершенно детский оркестр из Ростова. С нами приехал Moscow Ragtime Band, Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Джаз – это музыка движения. Пока мэтры раскачивали сцену, опытные хореографы устроили масштабную тренировку под открытым небом.

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»-4

Константин Костин, руководитель танцевальной школы:
Сами танцы называются свинговые, есть много направлений линди-хоп, буги-вуги. Это конкретно линди-хоп ребята танцуют. Он появился в 30-х годах в Америке. Потом новая волна популяризации была уже в 90-х, 2000-х годах. Сейчас его танцуют во всем мире, в том числе в Беларуси – Витебске и Минске. Веселый, драйвовый – музыка какая заводная. Можно танцевать в паре, социализироваться, общаться с людьми, которые ходят на танцы.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Славянский базар в Витебске

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