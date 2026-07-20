Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»

Витебск в атмосфере зажигательного свинга, чувственного блюза и смелых музыкальных импровизаций. Рады взрослые и дети. На фестивальной арене прошел грандиозный джаз-фест, который в этом году объединил на одной сцене лучших виртуозов Союзного государства. Музыканты из Беларуси и России привезли в культурную столицу свои лучшие хиты.

Виктория Лихтина, PR-менеджер:

Мы привезли семь коллективов джазовых. Сейчас выступает клезмерский московский оркестр. Только что выступал Нижегородский диксиленд. С нами приехал сумасшедший совершенно детский оркестр из Ростова. С нами приехал Moscow Ragtime Band, Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Джаз – это музыка движения. Пока мэтры раскачивали сцену, опытные хореографы устроили масштабную тренировку под открытым небом.