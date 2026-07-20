Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»
Витебск в атмосфере зажигательного свинга, чувственного блюза и смелых музыкальных импровизаций. Рады взрослые и дети. На фестивальной арене прошел грандиозный джаз-фест, который в этом году объединил на одной сцене лучших виртуозов Союзного государства. Музыканты из Беларуси и России привезли в культурную столицу свои лучшие хиты.
Виктория Лихтина, PR-менеджер:
Мы привезли семь коллективов джазовых. Сейчас выступает клезмерский московский оркестр. Только что выступал Нижегородский диксиленд. С нами приехал сумасшедший совершенно детский оркестр из Ростова. С нами приехал Moscow Ragtime Band, Большой джазовый оркестр Петра Востокова.
Джаз – это музыка движения. Пока мэтры раскачивали сцену, опытные хореографы устроили масштабную тренировку под открытым небом.
Константин Костин, руководитель танцевальной школы:
Сами танцы называются свинговые, есть много направлений линди-хоп, буги-вуги. Это конкретно линди-хоп ребята танцуют. Он появился в 30-х годах в Америке. Потом новая волна популяризации была уже в 90-х, 2000-х годах. Сейчас его танцуют во всем мире, в том числе в Беларуси – Витебске и Минске. Веселый, драйвовый – музыка какая заводная. Можно танцевать в паре, социализироваться, общаться с людьми, которые ходят на танцы.
Подробности в видео.