Антон Верницкий: откровенный был разговор. Я думал, что Александр Григорьевич что-то начнёт от нас скрывать

Интервью белорусского Президента покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99 % россиян. А у RT ежегодная аудитория – около 100 миллионов зрителей в полусотне стран.

Антон Верницкий, корреспондент «Первого канала»:

Белорусская политика стала в топах сейчас информационных агентств по всему миру. Понятно, что эта тема интересна в том числе и для россиян.

Впечатления самые положительные – достаточно откровенный был разговор с Президентом. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я думал, что Александр Григорьевич все-таки что-то начнет от нас скрывать.