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Антон Верницкий: откровенный был разговор. Я думал, что Александр Григорьевич что-то начнёт от нас скрывать

08 сентября 2020 17:44
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Новости Беларуси. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Интервью белорусского Президента покажут по центральным каналам России, а увидят жители половины мира. Например, телеканал «Россия-1» смотрят 99 % россиян. А у RT ежегодная аудитория – около 100 миллионов зрителей в полусотне стран.  

Антон Верницкий: откровенный был разговор. Я думал, что Александр Григорьевич что-то начнёт от нас скрывать-1

Антон Верницкий, корреспондент «Первого канала»:  
Белорусская политика стала в топах сейчас информационных агентств по всему миру. Понятно, что эта тема интересна в том числе и для россиян.  

Впечатления самые положительные – достаточно откровенный был разговор с Президентом. Я, честно говоря, даже не ожидал. Я думал, что Александр Григорьевич все-таки что-то начнет от нас скрывать.  

Антон Верницкий: откровенный был разговор. Я думал, что Александр Григорьевич что-то начнёт от нас скрывать-4

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Антон Верницкий # Фотофакт

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