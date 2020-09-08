Александр Лукашенко: «Очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки»

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ : Лукашенко – не Янукович и из страны не побежит. Лукашенко не Янукович – миллиардов не сколотил. Проект всей его жизни – Беларусь – та, которая есть. Ту, которую можно потерять. Поэтому чисто по-человечески обидно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих, подавляющее большинство – как Маргарита (Симоньян) сказала: их большинство – которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в «утюге», телевизоре и в холодильнике – может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу.

Евгений Пустовой, СТВ:

Эти слова вызовут сопереживание у тех, кто понимает, что любимую не отдают. И злорадство, кто готов разбазарить страну, отдать ее в любые руки ради даже еще не сформированных призрачных идей. Теперь люди должны услышать голос официальной Беларуси, которую так пытаются перекричать зазывалы зыбкого пути.