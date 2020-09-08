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Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»

08 сентября 2020 17:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О первых фермерах в СССР, созданных Лукашенко, об айтишниках, взращенных руками Президента, о буржуазном следе в протестах.  

Президент ответил, зачем показался на публике с автоматом – чтобы развеять фейки о его бегстве.  

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет... Поэтому я не боюсь.  

Я даже дома говорю (дети не очень воспринимают): слушайте, говорю, дети, ну, не сегодня – завтра, кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, но я им не позволю вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна.   

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»-4

Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она бы катилась куда-то далеко – я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело.  

Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»-7

Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала Russia Today:     
Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо, кто мог бы его подставить.  

Александр Лукашенко:  
Ребята-омоновцы и прочие, прочие, те, кто со мной рядом, понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице.  

Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»-10

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