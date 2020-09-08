Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет... Поэтому я не боюсь.

Я даже дома говорю (дети не очень воспринимают): слушайте, говорю, дети, ну, не сегодня – завтра, кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, но я им не позволю вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна.