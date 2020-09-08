Президент Беларуси: «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О первых фермерах в СССР, созданных Лукашенко, об айтишниках, взращенных руками Президента, о буржуазном следе в протестах.
Президент ответил, зачем показался на публике с автоматом – чтобы развеять фейки о его бегстве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Понимаете, если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы как Порошенко. Вряд ли, конечно, но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет... Поэтому я не боюсь.
Я даже дома говорю (дети не очень воспринимают): слушайте, говорю, дети, ну, не сегодня – завтра, кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет, когда они меня пытаются там удержать от чего-то. Когда-то я уйду, но я им не позволю вот то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, я им не позволю это разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна.
Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она бы катилась куда-то далеко – я думаю, что далеко бы катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело.
Роман Бабаян: нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с Александром Лукашенко абсолютно согласен
Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала Russia Today:
Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо, кто мог бы его подставить.
Александр Лукашенко:
Ребята-омоновцы и прочие, прочие, те, кто со мной рядом, понимаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице.