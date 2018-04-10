Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы

Новости Беларуси. Во время встречи с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ Президент отметил, что ориентирует белорусские средства массовой информации на новые формы работы в современных условиях.

Александр Лукашенко:

Необходимость этого откровенного разговора назрела давно. Поводом для сегодняшнего мероприятия стало начало нового этапа в вашей деятельности. Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа.

Президент Беларуси убежден, что необходимо вынести в народ то, что мобилизует, сплачивает, делает страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее.

Александр Лукашенко высоко оценивает роль СМИ в современном мире, где на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны.

Александр Лукашенко:

Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно. Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее.

Президент Беларуси отметил, что сегодня становится все более востребованной качественная журналистика с достоверными фактами, глубокой аналитикой и авторской позицией.

Александр Лукашенко:

Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей – это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений.