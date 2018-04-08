«Работа будет очень насыщенная». Андрейченко рассказал, чего ожидать от весенней сессии Палаты представителей

Такими плотными рядами депутаты не собирались более 100 дней. Этот период каникулами парламентарии предпочитают не называть – говорят, что работа в округах не менее важна, чем рассмотрение и принятие законодательных актов. Впрочем, в ближайшие три месяца внимание народных избранников будет сосредоточено как раз на законотворчестве. Сразу после первого заседания весенней сессии мы пообщались со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

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Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Мы ожидаем, конечно же, продуктивной работы. Потому что в межсессионный период проведена очень большая работа. Сегодня у нас 50 законопроектов находится уже на рассмотрении. В основном экономические законопроекты – это и понятно, потому что мы работаем сегодня над реализацией программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Поэтому востребованы законопроекты и о государственных закупках, и о хозяйственных обществах. Это вопросы развития предпринимательства, цифровых технологий.

Юлия Огнева:

Гуманитарная сфера также затронута?

Владимир Андрейченко:

Да, безусловно. Сейчас идет работа над новой редакцией Кодекса об образовании. Я думаю, что мы приступим к рассмотрению уже на этой сессии – в первом чтении, по крайней мере. Так же новая редакция Жилищного кодекса будет рассматриваться. То есть работа будет очень насыщенная. Надеюсь, что продуктивная.

Со слов спикера, отдельная тема работы депутатов – разработка пакета бюджетных документов на 2019 год. Также парламентарии планируют активно развивать международные контакты.

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