Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей

Новости Беларуси. О чем говорил Александр Лукашенко с руководителями крупнейших государственных СМИ? Более 700 вопросов поступило от зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были и про любимые фото, и про самоиронию. Президент также ответил на целый блок от оппозиционно настроенного лагеря. Например, станет ли День воли государственным праздником или о возможных изменениях в Конституции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меняется жизнь – должны меняться законы и Конституция в том числе. Ибо жизнь будет уходить вперед, а мы как ретрограды будем цепляться за старое. На основании старых законов будем сдерживать развитие общества. Поэтому нужно подкорректировать Конституцию, если надо, подкорректировать, изменения, если нужно, внести.

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

Подробнее о темах беседы Александра Лукашенко с представителями госСМИ здесь.