Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ: Президенту поступило более 700 вопросов от зрителей

Новости Беларуси. О чем говорил Александр Лукашенко с руководителями крупнейших государственных СМИ? Более 700 вопросов поступило от зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Были и про любимые фото, и про самоиронию. Президент также ответил на целый блок от оппозиционно настроенного лагеря. Например, станет ли День воли государственным праздником или о возможных изменениях в Конституции.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меняется жизнь – должны меняться законы и Конституция в том числе. Ибо жизнь будет уходить вперед, а мы как ретрограды будем цепляться за старое. На основании старых законов будем сдерживать развитие общества. Поэтому нужно подкорректировать Конституцию, если надо, подкорректировать, изменения, если нужно, внести.
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