На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

Новости Беларуси. Во время разговора в самой большой телевизионной студии Беларуси, были затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые формы работы. А вот чиновникам необходимо быть более доступными для журналистов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистами и не предоставляет ту информацию, которую он должен предоставить и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите предложения о его замене немедленно.

Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы не было трудно и сложно. Сделайте это!

У нас же есть закон. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать.

Александр Лукашенко: «Мясо на Комаровке покупаю иногда»