Прямой эфир

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

10 апреля 2018 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во время разговора в самой большой телевизионной студии Беларуси, были затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников-1

Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые формы работы. А вот чиновникам необходимо быть более доступными для журналистов.

Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистами и не предоставляет ту информацию, которую он должен предоставить и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите предложения о его замене немедленно.

На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников-7

Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы не было трудно и сложно. Сделайте это!

У нас же есть закон. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать.

Александр Лукашенко: «Мясо на Комаровке покупаю иногда»

# Фотофакт # Парламент Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»
10 апреля 2018 12:06

Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»

«Работа будет очень насыщенная». Андрейченко рассказал, чего ожидать от весенней сессии Палаты представителей
08 апреля 2018 17:07

«Работа будет очень насыщенная». Андрейченко рассказал, чего ожидать от весенней сессии Палаты представителей

Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем
08 апреля 2018 17:04

Что такое пакетный принцип в законотворчестве и на что сделают акцент в Год малой родины? Большое интервью с Михаилом Мясниковичем