На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать – Президент о работе чиновников

Новости Беларуси. Во время разговора в самой большой телевизионной студии Беларуси, были затронуты десятки тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Некоторые функции должны перейти от Президента к другим ветвям власти»
Глава государства высказался и о готовящихся изменениях в закон о СМИ и о том, каким должно быть белорусское телевидение. Ориентир – на новые формы работы. А вот чиновникам необходимо быть более доступными для журналистов.
Александр Лукашенко: «Средства массовой информации превратились в оружие. Не факт, что ядерное оружие мощнее»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистами и не предоставляет ту информацию, которую он должен предоставить и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите предложения о его замене немедленно.
Если ты пришел министром, заместителем руководителя предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы не было трудно и сложно. Сделайте это!
У нас же есть закон. На критику средств массовой информации руководитель должен реагировать.
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