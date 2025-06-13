Пешеходной дорожке от станции метро «Малиновка» до гипермаркета быть? Ответила директор торговой сети

Корреспонденты программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ побывали на месте ремонта одного из важных объектов столичной дорожной сети и выяснили, как идут работы.

Один из крупнейших гипермаркетов страны. В сутки его посещают свыше 13 тысяч покупателей, примерно 30 % из них используют метро в качестве основного средства передвижения. Чтобы добраться от станции до магазина, многие выбирают самый короткий маршрут. Который, к сожалению, не всегда оказывается удобным. Особенно в ненастную погоду.