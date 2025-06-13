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Пешеходной дорожке от станции метро «Малиновка» до гипермаркета быть? Ответила директор торговой сети

13 июня 2025 14:05
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Корреспонденты программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ побывали на месте ремонта одного из важных объектов столичной дорожной сети и выяснили, как идут работы.

Пешеходной дорожке от станции метро «Малиновка» до гипермаркета быть? Ответила директор торговой сети-2

Один из крупнейших гипермаркетов страны. В сутки его посещают свыше 13 тысяч покупателей, примерно 30 % из них используют метро в качестве основного средства передвижения. Чтобы добраться от станции до магазина, многие выбирают самый короткий маршрут. Который, к сожалению, не всегда оказывается удобным. Особенно в ненастную погоду.

Пешеходной дорожке от станции метро «Малиновка» до гипермаркета быть? Ответила директор торговой сети-4

Наталья Нестерович, директор торговой сети:
Было несколько обращений по дорожке, особенно в дождливое время. Также в исполком было обращение, мы встречались с главой и приняли решение, что построим эту дорожку. Также на дорожке мы поставим несколько скамеек.

Подробности смотрите в видео.

# Социальная инфраструктура # Ремонт и капремонт в Беларуси # Наталья Нестерович

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