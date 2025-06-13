Апелляционный суд США разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Ранее окружной суд Северного округа Калифорнии ввел запрет на применение военных президентом Дональдом Трампом, обязав вернуть подразделения под контроль губернатора штата. Однако администрация Белого дома оперативно обжаловала это решение. Ситуация в Лос-Анджелесе обострилась после массовых задержаний нелегальных мигрантов 6-7 июня, когда были арестованы не менее 44 человек. Протесты против действий правоохранительных органов быстро переросли в беспорядки и столкновения. Начались погромы, мародерство – из-за чего в городе было объявление чрезвычайное положение и введен комендантский час.