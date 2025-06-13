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Апелляционный суд США разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

13 июня 2025 13:50
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Апелляционный суд США временно разрешил федеральным властям использовать Национальную гвардию для восстановления порядка в Лос-Анджелесе, отменив решение нижестоящей инстанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Апелляционный суд США разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе-2

Ранее окружной суд Северного округа Калифорнии ввел запрет на применение военных президентом Дональдом Трампом, обязав вернуть подразделения под контроль губернатора штата. Однако администрация Белого дома оперативно обжаловала это решение. Ситуация в Лос-Анджелесе обострилась после массовых задержаний нелегальных мигрантов 6-7 июня, когда были арестованы не менее 44 человек. Протесты против действий правоохранительных органов быстро переросли в беспорядки и столкновения. Начались погромы, мародерство – из-за чего в городе было объявление чрезвычайное положение и введен комендантский час.

# Международная политика # Дональд Трамп # США

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