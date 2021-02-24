Юрий Воскресенский: тот, кто не хочет кормить свои политические партии, будет содержать чужие

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский. Если все группы общества будут участвовать в политическом процессе, то мы забираем козыри из рук, условно говоря, вильнюсского и варшавского обкомов Григорий Азаренок, корреспондент:

Юрий, вы представляете демократические силы. Всегда задается логичный вопрос: демократия – это цель или средство? И для меня это именно средство, а цель – устойчивость государства, благополучие общества, народа. Согласны со мной?

Юрий Воскресенский, политолог:

Абсолютно верно. Сейчас в обществе есть разные экспертные мнения насчет деятельности политических партий. Кто-то за расширение их влияния, кто-то, наоборот, выступает против этого. Но все эксперты едины в одном: что сегодня политическое поле нуждается в ревизии. Если перефразировать известное высказывание: тот, кто не хочет кормить свои политические партии, будет содержать чужие. Раньше – в 90-е, 2000-е годы – была потребность в жесткой централизованной, централизированной власти и в соответствующем механизме принятия решений. Тогда общество было разделено, атомизировано, полностью инфантильно. Сейчас общество представляет уже другую структуру. Мы видим в нем горизонтальные связи очень сильные, мы видим постоянно зарождающиеся общественные инициативы. Общество хочет объединяться и хочет, чтобы все группы были представлены и участвовали в политическом процессе. И если они будут участвовать в политическом процессе, то мы забираем козыри, крапленые карты, из рук, условно говоря, вильнюсского и варшавского обкомов, которые сейчас вредят нашему государству.

Белорусский путь должен быть откорректирован, исходя из новой политической реальности Юрий Воскресенский, политолог:

У нас свой, белорусский путь. И этот белорусский путь, конечно, должен, с моей точки зрения, откорректирован быть, исходя из новой политической реальности. Электоральная кампания прошла, и она полностью изменила этот социально-политический ландшафт. Появились новые региональные, локальные лидеры. У них есть прекрасные инициативы, есть энергия. Их надо срочно брать в оборот, вовлекать в политический легальный процесс, иначе их возьмут в оборот другие.

Вот пробег, горячая тема прошла, а дальше что? Они разойдутся, если им не предложить создать политическую организацию Григорий Азаренок:

Юрий, вы сказали: 14 % не представлены, 10 % за Тихановскую голосовали и так далее. Но, может быть, нужна политическая сила, которая представит эти 80 %? Которая встанет перед ОМОН и пойдет к этим протестующим, пойдет вместе с Президентом в красные зоны, скажет: «Наш Президент – Александр Лукашенко, наш флаг – вот этот исторический символ. И мы будем политически стоять, отстаивать». Вот такая, если хотите, опричнина политическая, политический ОМОН. Может быть, он нужен в том числе, чтобы представить не 14 %, а 75-80 %? Юрий Воскресенский:

Абсолютно верно. Так именно и для этого в том числе нужно усиление роли политических структур. Можно сделать такую партию или, как вы говорите, политический ОМОН, на базе имеющихся организаций политических.