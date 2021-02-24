Олег Гайдукевич: под крики о демократии чуть не уничтожили Сирию, только благодаря России устояла
Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы говорим о демократии. Но, как по мне, мы смотрим на весь мир, и на демократии свет клином не сошелся. В западном образе есть иранская система, где есть демократия внизу, но есть верховная власть религиозная. Есть китайский пример, есть индийский, Ближний Восток и так далее. На вот этой западной модели партийной…
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Абсолютно с вами согласен. Никакой нам западной модели не надо, и копировать то, что они нам говорят, то, что они нам предлагают, делать ни в коем случае не нужно. Демократия эта превратилась в инструмент. Мы прекрасно видим, что та страна, которая выполняет геополитический заказ США и Европы, к ней нет претензий по демократии.
Юрий Воскресенский: тот, кто не хочет кормить свои политические партии, будет содержать чужие
Григорий Азаренок:
Саудовская Аравия – вполне себе демократия.
Олег Гайдукевич:
Возьмите нашу соседку Украину. Они закрывают три канала – где? – выкинули журналистов на улицу. В Прибалтике русскоязычных журналистов привлекают к уголовной ответственности, геноцид фактически. Как это еще назвать? Где хоть слово? Ни слова нет. Демократия – это инструмент. А как под крики о демократии уничтожили Ирак, уничтожили Ливию? Просто уничтожили, потому что я там был и знаю, что это такое. И чуть не уничтожили Сирию. Только благодаря России Сирия устояла. Поэтому никакой демократии в таком понимании, в котором нам навязывают, ее нет. Это инструмент влияния на страны, в том числе на нашу.