Олег Гайдукевич: под крики о демократии чуть не уничтожили Сирию, только благодаря России устояла

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский. Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы говорим о демократии. Но, как по мне, мы смотрим на весь мир, и на демократии свет клином не сошелся. В западном образе есть иранская система, где есть демократия внизу, но есть верховная власть религиозная. Есть китайский пример, есть индийский, Ближний Восток и так далее. На вот этой западной модели партийной…

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

Абсолютно с вами согласен. Никакой нам западной модели не надо, и копировать то, что они нам говорят, то, что они нам предлагают, делать ни в коем случае не нужно. Демократия эта превратилась в инструмент. Мы прекрасно видим, что та страна, которая выполняет геополитический заказ США и Европы, к ней нет претензий по демократии. Юрий Воскресенский: тот, кто не хочет кормить свои политические партии, будет содержать чужие Григорий Азаренок:

Саудовская Аравия – вполне себе демократия.