Олег Гайдукевич: в августе 2020 были чиновники, которые прятались по кабинетам, в шкафу были две шапки – красная и белая
Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Предлагаю вспомнить историю. 1905 год. После подавления мятежа, в котором тоже было иностранное влияние, пошли по этому пути. Манифест 17 октября, появляется Государственная дума, развиваем политическую систему, есть разные силы. В итоге через несколько лет – 1917 год – дума совершает государственный переворот и ввергает страну в пучину хаоса, из которой страна выбиралась десятилетия.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
И с каждым годом историки подсказывают нам, сколько денег было вкачано за границей, когда начались эти процессы, чтобы это все произошло. Поэтому ключевой момент – исключить внешний фактор. Что бы мы ни делали внутри страны, внешний фактор мы должны исключить полностью.
Григорий Азаренок:
Как сделать так, чтобы там не оказались все те, кто потом предал и разрушил государство?
Олег Гайдукевич:
А вот чтобы они там не оказались, надо принять закон об иностранных агентах, исключить финансирование. Все НКО, которые хоть как-то связаны с политикой, должны быть в стране. Они не должны находиться за границей, они никогда не будут работать на благо Беларуси. В России по этому пути уже пошли, потому что поняли, наконец, что не будет никаких других вариантов решения этой проблемы. Идет противостояние, оно не закончится. Отвечая на ваш вопрос: ну, так и чиновники предают. Если мы будем бояться, что какая-то партия или какой-то партийный функционер предаст, но мы не застрахованы при власти, когда одни чиновники и больше нет никаких партий, нет идеологии, почему? Вспомните события августа 2020 года. Я об этом говорил на Всебелорусском собрании, были те чиновники (они есть и сейчас, пусть слушают, мы к вам придем когда-нибудь), которые сидели, прятались по кабинетам. Я сказал на ВНС, что у них в шкафу были две шапки – красная и белая. И ждали, чем все закончится, чтобы надеть ту шапочку, которая нужна.
Григорий Азаренок:
Аналогия истории – красный бант при царской семье.
Олег Гайдукевич:
Или белый бант. Страна должна опираться на идеологических людей, людей, верящих во что-то и имеющих какие-то взгляды. Я вам скажу одну вещь: если бы государственный переворот в стране состоялся, знаете, кто бы первый пострадал? Не чиновники – люди, которые во что-то верят. Лидеры патриотических партий, депутаты, которые не боялись высказывать свою позицию, политики, которые были на другой стороне и которые отстаивали свою страну, – они бы пострадали в первую очередь. А многие чиновники как бы сидели в своих кабинетах, так бы и остались сидеть.
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