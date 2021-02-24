Олег Гайдукевич: в августе 2020 были чиновники, которые прятались по кабинетам, в шкафу были две шапки – красная и белая

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский. Григорий Азаренок, корреспондент:

Предлагаю вспомнить историю. 1905 год. После подавления мятежа, в котором тоже было иностранное влияние, пошли по этому пути. Манифест 17 октября, появляется Государственная дума, развиваем политическую систему, есть разные силы. В итоге через несколько лет – 1917 год – дума совершает государственный переворот и ввергает страну в пучину хаоса, из которой страна выбиралась десятилетия.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:

И с каждым годом историки подсказывают нам, сколько денег было вкачано за границей, когда начались эти процессы, чтобы это все произошло. Поэтому ключевой момент – исключить внешний фактор. Что бы мы ни делали внутри страны, внешний фактор мы должны исключить полностью. Григорий Азаренок:

Как сделать так, чтобы там не оказались все те, кто потом предал и разрушил государство?