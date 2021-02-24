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«Человек в открытую рассказывает: меня содержат». Олег Гайдукевич об интервью Светланы Тихановской

24 февраля 2021 17:19
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Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Я почитал интервью Тихановской, это же вообще дикость. Ее спрашивают: «Как вы живете?» И человек в открытую рассказывает: меня содержат.

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Юрий Воскресенский, политолог:
Меня содержит литовское правительство.

«Человек в открытую рассказывает: меня содержат». Олег Гайдукевич об интервью Светланы Тихановской-1

Олег Гайдукевич:
Мне дают зарплату небольшую, мне все покупают, мне все делают. Как можно после этого вообще о чем-то говорить? Неужели кто-то верит, что где-то просто так дают деньги? Если тебе дают деньги, ты будешь отрабатывать эти деньги той стране, в которой ты находишься. И вот эта тупость ее просто выводит.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Олег Гайдукевич # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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