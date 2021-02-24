«Человек в открытую рассказывает: меня содержат». Олег Гайдукевич об интервью Светланы Тихановской

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей: Я почитал интервью Тихановской, это же вообще дикость. Ее спрашивают: «Как вы живете?» И человек в открытую рассказывает: меня содержат.

Олег Гайдукевич:

Мне дают зарплату небольшую, мне все покупают, мне все делают. Как можно после этого вообще о чем-то говорить? Неужели кто-то верит, что где-то просто так дают деньги? Если тебе дают деньги, ты будешь отрабатывать эти деньги той стране, в которой ты находишься. И вот эта тупость ее просто выводит.