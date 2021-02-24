«Человек в открытую рассказывает: меня содержат». Олег Гайдукевич об интервью Светланы Тихановской

Новости Беларуси. В гостях программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич и политолог Юрий Воскресенский.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей:
Я почитал интервью Тихановской, это же вообще дикость. Ее спрашивают: «Как вы живете?» И человек в открытую рассказывает: меня содержат.
Олег Гайдукевич: под крики о демократии чуть не уничтожили Сирию, только благодаря России устояла
Юрий Воскресенский, политолог:
Меня содержит литовское правительство.