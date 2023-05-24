Никакого диалога, только перевоспитание. Что будет с предателями Родины?

Александр Шпаковский, политолог:

Три года прошло, сейчас вопрос не стоит о том, что ты за Лукашенко или против, поддерживаешь ты там что-то или не поддерживаешь. Вопрос в другом – ты желаешь мира нашей стране, нашим белорусским маленьким детям, желаешь того, чтобы наше государство в этом шторме сохранилось или ты просто предатель, власовец, полицай, кровожадный маньяк, идиот, который стремится к тому, чтобы в нашей стране был гражданский конфликт, чтобы мы смотрели друг на друга через прицел, чтобы наши города превратились в то, во что превратились Соледар и Артемовск, чтобы мы стали ареной для противоборства разного рода сильных мира сего. Вы этого хотите? Вы ради этого живете? Таковы ваши политические убеждения?

В таком случае извините, мы будем проводить санационные мероприятия. Никакого диалога уже сейчас с ними быть не может, только перевоспитание, причем комплексное. Политическая разъяснительная работа, мы ее с вами ведем, подключайся, слушай, спорь, дискутируй, в чат пиши. Без оскорблений, цивилизованно. Не умеешь, не хочешь, не слышишь, продолжаешь совершать преступления, правонарушения, продолжаешь наносить вред всему обществу, тогда есть законные репрессивные методы воздействия правоохранительных органов. Изымут, изолируют, займутся перевоспитанием в других условиях – условиях исправительно-трудового учреждения, в зависимости от тяжести совершенного проступка в условиях административного ареста. Никаких внезаконных репрессий, агрессии, трезвая оценка с точки зрения национальной безопасности. Меры социальной защиты.

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