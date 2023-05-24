«Политическое чутьё не подводит нашего Президента». Почему Беларусь и Россия всегда будут вместе?

Александр Шпаковский, политолог:

Мне представляется, что и в этот раз политическое чутье не подводит нашего Президента, здесь не просто вопрос веры или того, что мы болеем за нас. Здесь еще и вопрос расчета той информации, которая есть у нас о том, что рано радуются враги России. Это первое. Второе – здесь есть еще и определенная прагматика. Понятно, что в России мы ставим на ту часть политического истеблишмента, которую условно можно назвать «Партией победы». Мы хотим эту группу в российской власти усилить. В том числе за счет тех возможностей, которые у Беларуси есть: военные, экономические, административные, информационные.

Именно поэтому с определенной риторикой в СМИ России выступают представители белорусского экспертного сообщества. Именно поэтому некоторые тренды, заводит окружающих белорусский Президент. Именно поэтому, несмотря на то, что сейчас это уже подтвердилось, Александру Лукашенко нездоровилось, но вовсе не в таком ключе, в каком надеялись наши недруги. Мы еще станцуем на балу у британского короля. Но суть заключается в том, что несмотря даже на это, Александр Лукашенко полетел в Москву и принял участие в параде в честь Дня Победы. Это демонстрация политической поддержки. Мы были, остаемся и будем с Россией, мы уверены в том, что Россия победит.

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