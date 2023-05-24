«Не каждого назовут Батька». Шпаковский рассказал, в чём сила Лукашенко

Александр Шпаковский, политолог:

Сила Лукашенко в том, что за 30 лет, будучи на вершине власти, общаясь с политиками глобального масштаба, многих уже Президент как политический долгожитель и пережил, некоторых нет: и друзей, и врагов. Тем не менее с ними постоянно эти пересечения. 30 лет он несет это бремя. Он не оторвался от народа. Он не закрылся в золотом дворце соответствующими биде и иными предметами бытовой утвари. Этого не произошло. Помните, почем не прилепилось к нему, Путило, польская разведка снимала, мальчик это что-то там комментировал. Не приклеилось, не поверили люди. Да, были там какие-то просмотры, они раздували, кто-то сплетни рассказывал, но в целом не прилипло. Потому что неправда. Точно так же ищут счета по всему миру, найти не могут. И не найдут. Он как был своим, простым мужиком, так и остался. Не каждого назовут Батька.

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