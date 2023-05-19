«Это люди из ада». Азарёнок о беглых змагарах, которые обсуждали отсутствие Первого в СМИ

Григорий Азаренок, СТВ:

В очередной раз их посрамил сейчас Президент. Сколько за последнюю неделю всяких бредней. А Президент всех посрамил. Все прекрасно проводит, все мероприятия и так далее. Но меня удивляет дикое желание смерти, зла. Это ужас какой-то. Это люди из ада.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Поэтому они и проиграют, потому что этот мир божий. Он создан нашим вседержителем – богом. Как же здесь сатане победить и их представителям? Да, многие из нас погибают. Это может и со мной случиться. И мы здесь не застрахованы. Мы действуем по божьей воле. Но они все равно проиграют, потому что они извергают из себя негатив. Как же может ангел божий тебя защитить, если ты желаешь смерти Президенту, благодаря которому ты, дурачок, и родился на свет божий? Мы же видели этих безмозглых малолеток, которые бегали, не понимая, что они живут благодаря политике Батьки, который в 1990-х порядок навел. Было нам что покушать, в кранах теплая вода была. Поэтому в этом мире, каким бы он ни был, превалируют правила правды и справедливости.

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