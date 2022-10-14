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Не выдохся ли Путин за время конфликта с Украиной? Лукашенко ответил западным журналистам

14 октября 2022 18:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Западных журналистов волнует другое: а не выдохся ли Путин? Кто лучше, чем самый близкий союзник, друг это заметит?

Не выдохся ли Путин за время конфликта с Украиной? Лукашенко ответил западным журналистам-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Он ведь президент огромной страны. Всегда ты испытываешь какое-то напряжение. Это я вам говорю как президент. И, вы знаете, бесперспективность развития в нынешней ситуации (как это складывается ситуация в Украине) признают и некоторые члены НАТО. И не некоторые, а много таких. Возьмите Турцию. Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом. Договорились, что в ближайшее время мы на высоком уровне проведем переговоры, в том числе будем затрагивать вопрос Украины. Такой визит будет с моей стороны в Анкару. Я заметил, что и президент Эрдоган одна из ключевых стран в НАТО они не в восторге от того, что происходит. И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться.

Лукашенко о конфликте в Украине: «В отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты». Подробнее.

Не выдохся ли Путин за время конфликта с Украиной? Лукашенко ответил западным журналистам-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Символично, что заседание глав СНГ проходило с видом на астанинский ЭКСПО. Это здание напоминает земной шар, ведь у главного интеграционного объединения постсоветского пространства задача не только напоминать о своем существованию миру, но и умело отражать все мировые геополитические проблемы.

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# Международная политика # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Реджеп Эрдоган # Фотофакт

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