Не выдохся ли Путин за время конфликта с Украиной? Лукашенко ответил западным журналистам

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Западных журналистов волнует другое: а не выдохся ли Путин? Кто лучше, чем самый близкий союзник, друг это заметит?