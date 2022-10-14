Лукашенко о конфликте в Украине: «В отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на Саммите СНГ.

После мероприятий в рамках саммита СНГ, Президент Беларуси пообщался с представителями СМИ. Александр Лукашенко дал 20-минутное интервью телеканалу NBC. Ожидаемо, журналист расспрашивал нашего лидера о происходящем вокруг ситуации на Украине.