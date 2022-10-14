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Лукашенко о конфликте в Украине: «В отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты»

14 октября 2022 13:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на Саммите СНГ.  

После мероприятий в рамках саммита СНГ, Президент Беларуси пообщался с представителями СМИ. Александр Лукашенко дал 20-минутное интервью телеканалу NBC. Ожидаемо, журналист расспрашивал нашего лидера о происходящем вокруг ситуации на Украине.  

Лукашенко о конфликте в Украине: «В отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты»-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Что касается украинского конфликта, то, что вы говорите, он там не одерживает победу… В этой войне и вы не одерживаете победу. 50 государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было. Это и наша позиция.  

Лукашенко о конфликте в Украине: «В отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты»-4

Кроме того, наш Президент ответил на вопросы российских журналистов.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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