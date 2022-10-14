«Не дают ни единой возможности для политических спекуляций». Матвиенко о новых критериях оценки выборов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Похоже западные наблюдатели ведут себя и во время наших избирательных компаний. Теперь на базе СНГ создается Консультативный совет руководителей избирательных органов стран Содружества. Электоральная демократия должна быть не только с заокеанским привкусом.