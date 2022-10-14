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«Не дают ни единой возможности для политических спекуляций». Матвиенко о новых критериях оценки выборов

14 октября 2022 18:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

«Не дают ни единой возможности для политических спекуляций». Матвиенко о новых критериях оценки выборов-1

Похоже западные наблюдатели ведут себя и во время наших избирательных компаний. Теперь на базе СНГ создается Консультативный совет руководителей избирательных органов стран Содружества. Электоральная демократия должна быть не только с заокеанским привкусом.

«Не дают ни единой возможности для политических спекуляций». Матвиенко о новых критериях оценки выборов-4

Валентина Матвиенко, председатель Совета МПА СНГ:
Зафиксированы универсальные критерии оценки выборов. Они не дают ни единой возможности для политических спекуляций и двойных стандартов. Честность и справедливость те принципы, которые наблюдатели всегда отстаивают в ходе мониторинговых миссий.

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# СНГ # общество # Валентина Матвиенко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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