Лавров отказался переходить на английский по просьбе журналиста на ГА ООН

На пресс-конференции после своего доклада на Генеральной Ассамблее ООН Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос журналиста Sky News на английском языке, отметив равный с русским языком статус в организации. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский», – сказал.

Вопрос относился к высказыванию президента США Дональда Трампа, который назвал Россию «бумажным тигром».

В ответ Лавров отметил, что в ходе дипломатии применяются разные методы. Позднее Трамп сказал, что больше не будет употреблять это выражение.

Фото: kremlin.ru