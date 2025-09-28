В Молдове проходят парламентские выборы. В голосовании участвуют 23 кандидата. Это партии и независимые участники. Избирательные участки закроются в 21:00 по молдавскому времени, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, сложно сказать, как сложится судьба этого голосования, были прецеденты, как раз в том регионе, когда можно было все и переиграть. Ну а на данный момент парламент и правительство Молдовы контролирует партия «Действие и солидарность», которая поддерживает курс действующей власти. Но, скорее всего, по результатам выборов им не удастся удержать большинство, и новое правительство будет коалиционным. Отметим, что к этим выборам ЦИК Молдовы увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России организовали всего два участка. Но представители диаспоры нашли способ воспользоваться своим конституционным правом.

С самого утра они выстроились в очередь перед посольством Молдовы в Минске. А такое неравное распределение избирательных участков эксперты оценивают негативно. Это оставляет большой задел для манипуляции и подтасовки результатов. Беларусь никого не осуждает. Живите как хотите. Но для нас это урок, как можно потерять почти все, если отключить голову и повестись на обещания тех, кто гладко стелет. Молдова объявила курс на сближение с Брюсселем, отвернулась от СНГ. Конечно, жалко терять не просто партнера, а по-настоящему близкую нам страну – столько общего! Но и Кишинев, судя по всему, потерял не меньше. Правозащитники выявили нарушения на парламентских выборах в Молдове.