Шанс на вторую жизнь. Как государство спасает бизнес от банкротства

Сегодня около 40 % электричества в нашей стране вырабатывается на БелАЭС. За счет этого происходит экономия других энергоресурсов, в том числе газа. Мы заместили уже миллиарды кубометров. А это сокращение парниковых выбросов, снижение валютной нагрузки на экономику, высвобождение дополнительных финансовых средств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, эти деньги помогли остаться на плаву и тем предприятиям, судьбы которых, казалось, была уже решена. Погрязли в долгах как в шелках. Но за любым производством стоят люди и технологии, которые можно потерять навсегда. А потому в Беларуси подставляют плечо в сложный момент.

История этого предприятия началась еще в 2014 году. Именно тогда почти с нуля рождалось производство с амбициозной задачей – обеспечить Беларусь собственной гидравликой. Технологически сложной, безупречного качества, от которой зависела работа гигантов вроде МТЗ или МАЗа. Так на карте страны появился новый холдинг.

Вот это наши гидрораспределители. Там написано, куда они идут. Это начиная от самых маленьких тракторчиков, заканчивая всеми крупными энергонасыщенными тракторами МТЗ, техника «АМКОДОР», погрузчики.

Три производства в Дзержинске, Кобрине, Гомеле объединились в одну мощную сеть. Они должны были стать надежным тылом для белорусского машиностроения. Чтобы справляться с объемами, нужно было расти. Предприятие в Гомеле решилось на масштабную модернизацию, в которую вложили около 60 миллионов рублей. Большая часть – кредитные. Оборудование закупили, мощности нарастили, но тут грянул мировой кризис. Спрос упал, а долги остались. Игорь Ошуркевич, представитель редкой профессии антикризисный управляющий, контролирует процесс оздоровления предприятий, и это теперь одно из них.

Игорь Ошуркевич, антикризисный управляющий предприятием по производству гидравлики для промышленной техники и оборудования:

Оно было максимально закредитовано. Были аресты на счетах, невозможно было ввести нормальный режим хозяйственной деятельности, проводить платежи, закупать комплектующие, отгружать продукцию. Потому что кредитная нагрузка дошла до того, что уже все счета были арестованы и заблокированы.

Казалось, выход только один – объявлять о банкротстве, но государство не допустило негативного сценария и вовремя протянуло руку помощи. Финансовое оздоровление. Было очевидно, если страна делает ставку на импортозамещение, нельзя потерять завод, выпускающий уникальную для республики продукцию. Режим санации позволил разблокировать счета, освободиться от давления старых долгов и получить налоговые льготы. Предприятие смогло перевести дыхание и фактически начать все с чистого листа. Юрий Тараканов, директор Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси:

Этот коллективный разум, коллективное решение дает те результаты, на которые мы должны рассчитывать. По итогам работы санации данного предприятия выручка реализации продукции выросла в 2,5 раза.

Игорь Ошуркевич:

В момент финансового оздоровления мы также освоили новый вид техники – это рукава высокого давления. То есть увидели, что есть сбыт, есть спрос на эту продукцию у наших основных потребителей, на наши основные три конвейера (МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор») и начали осваивать эту продукцию и предлагать на рынок. На сегодняшний день достаточно маржинальная продукция. Тоже дает добавленную стоимость, какой-то плюс к общей работе завода.

Тот самый кризис, что едва не похоронил предприятие, заставил его стать сильнее и вывести свою продукцию на международный уровень. Сегодня это стратегический актив всей страны, гарантия того, что белорусский трактор или комбайн будут работать на своей, отечественной гидравлике.

Дмитрий Карницкий, начальник производства предприятия по производству гидравлики для промышленной техники и оборудования:

На производстве, на самой площадке мы не сократили рабочие дни, не изменяли режим работы, не сокращали штат.

10 лет назад на грани остановки оказался Бобруйский кожевенный комбинат. Предприятие буквально тонуло в шторме из внешних обстоятельств. Прибой с сырьем, рост цен на энергоносители, скачок процентных ставок по кредитам, взятых на модернизацию – долговая петля затягивалась все туже.