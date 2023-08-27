США пытаются сформировать союз с Японией и Южной Кореей. Зачем это нужно мировому гегемону?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы восприняли новость о встрече в Кэмп-Дэвиде лидеров США, Южной Кореи и Японии? Многие эксперты воспринимают это как формирование нового Тройственного союза.
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):
Меня эта новость не удивила, поскольку одним из главных приоритетов администрации Байдена в части конфронтационной политики в отношении Китая и России одновременно является укрепление горизонтальных связей между американскими союзниками. Традиционно американоцентричная система в Азии выстраивалась по принципу: хаб и спица. В качестве хаба США и двусторонние отношения с их союзниками. При этом горизонтальные связи между азиатскими союзниками США оставались слабыми.
Сейчас Соединенные Штаты пытаются сформировать более сплоченный блок, нежели то, что существовало в период холодной войны, всячески поощряют горизонтальные связи между Японией и Южной Кореей на двусторонней основе и с участием США на трехсторонней основе. Более того, Соединенные Штаты пытаются укрепить горизонтальные связи между европейскими и азиатскими своими сателлитами. Отсюда участие лидеров Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии в саммите НАТО. И наоборот, открытие офиса НАТО в Токио, постоянные дискуссии, что НАТО как альянс должен принимать большее участие в азиатских делах. Тем самым США пытаются сформировать более консолидированный военно-политический блок. Но чем дальше они двигаются по этому пути, чем теснее они пытаются сплотить своих сателлитов именно не за, а против Китая и России, тем быстрее теряют США весь остальной мир. Это неразрывная логическая связь.
Дмитрий Суслов:
Укрепление американской гегемонии в рамках коллективного Запада неизбежно ведет к ослаблению позиций Соединенных Штатов везде во всем остальном мире, в рамках мирового большинства. И мы видим, что так много стран пытаются вступить в БРИКС именно потому, что их достала эта американская гегемония. Они устали от двойных стандартов, они устали от неоколониализма, они устали от попыток Соединенных Штатов выстроить всех по струнке и причесать по одному шаблону. Они устали от того, что Соединенные Штаты являются не производителем глобальных общественных благ, а, наоборот, гребут все себе и выживают за счет всех остальных стран и своих союзников. Наносят им ущерб вместо того, чтобы предоставлять какое-то благо. Я уж не говорю о той колониальной политике, которую Соединенные Штаты проводят в отношении развивающихся стран, их поведение в период пандемии коронавируса было просто наглядной иллюстрацией этого.
Соответственно, БРИКС как альтернативный центр глобального управления, а на самом деле сегодня единственный центр глобального управления, потому что «семерка» – это уже не центр глобального управления, а инструмент конфронтации. БРИКС в этой ситуации приобретает все большую и большую популярность и привлекательность именно в рамках мирового большинства, являясь авангардом мирового большинства и прекрасным образцом того, какими должны быть отношения между великими державами в рамках многополярного мира.
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