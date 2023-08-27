США пытаются сформировать союз с Японией и Южной Кореей. Зачем это нужно мировому гегемону?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы восприняли новость о встрече в Кэмп-Дэвиде лидеров США, Южной Кореи и Японии? Многие эксперты воспринимают это как формирование нового Тройственного союза.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (Россия):

Меня эта новость не удивила, поскольку одним из главных приоритетов администрации Байдена в части конфронтационной политики в отношении Китая и России одновременно является укрепление горизонтальных связей между американскими союзниками. Традиционно американоцентричная система в Азии выстраивалась по принципу: хаб и спица. В качестве хаба США и двусторонние отношения с их союзниками. При этом горизонтальные связи между азиатскими союзниками США оставались слабыми. Сейчас Соединенные Штаты пытаются сформировать более сплоченный блок, нежели то, что существовало в период холодной войны, всячески поощряют горизонтальные связи между Японией и Южной Кореей на двусторонней основе и с участием США на трехсторонней основе. Более того, Соединенные Штаты пытаются укрепить горизонтальные связи между европейскими и азиатскими своими сателлитами. Отсюда участие лидеров Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии в саммите НАТО. И наоборот, открытие офиса НАТО в Токио, постоянные дискуссии, что НАТО как альянс должен принимать большее участие в азиатских делах. Тем самым США пытаются сформировать более консолидированный военно-политический блок. Но чем дальше они двигаются по этому пути, чем теснее они пытаются сплотить своих сателлитов именно не за, а против Китая и России, тем быстрее теряют США весь остальной мир. Это неразрывная логическая связь.