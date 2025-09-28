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На юге Индии в давке на митинге погибли 39 человек

28 сентября 2025 16:36
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На юге Индии в давке на митинге погибли 39 человек-0

На митинге в индийском городе Карур случилась давка, в результате которой погибли 39 человек и около 100 получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

Давка произошла из-за участия популярного актера и политика Виджая. Как отмечают в правительстве штата Тамилнад, поводом для давки стали плохие бытовые условия – отсутствие воды, еды и долгое ожидание, усугубленное отключением электричества.

По факту случившегося полиция начала проверку, а двум сотрудникам партии TVK были предъявлены обвинения. При этом организаторы утверждают, что соблюдали все правила.

Фото: pixabay

# Индия

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