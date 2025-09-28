«Призываем возводить мосты, а не стены на границах» – итоги визита Рыженкова на 80-ю Генассамблею ООН

Что касается наших принципов, то мы остаемся на мирных позициях и призываем возводить мосты, а не стены на границах. Об этом говорил и наш министр иностранных дел, выступая с трибуны ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нынешняя Ассамблея была юбилейной, 80-й, но за восемь десятилетий мир так и не стал более безопасным и предсказуемым. Недоверие, отсутствие диалога, угроза применения силы и санкции продолжают разрушать международные отношения. В этих условиях Минск выступает за возобновление многостороннего диалога.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

В частности, Президент Республики Беларусь выступил с инициативой разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке, которая призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности.

Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, исходящие с Востока.

Но хотел бы напомнить им – этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетие назад. Это, по сути, Глобальный Юг, или даже иначе – Глобальное Большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться.

Также на полях Генассамблеи Максим Рыженков обращал внимание на проблему санкций, которые действуют против более 40 стран. Прямо сейчас Запад намерен возобновить тотальные ограничения против Ирана, и провал ООН в том, что коллективная солидарность по вопросам санкций отсутствует – каждый сам за себя. Поэтому Беларусь, страна-учредитель ООН, как и многие страны Глобального Юга, вместо ООН вынуждена идти на другие площадки, например, в ШОС и БРИКС, где слышат всех и каждого.

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