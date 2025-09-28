Богодель: предупреждение об ударах по Банковой – это сигнал, что Россия себя сдерживать не будет

Такие жесткие требования Президента – не от того, что Лукашенко, мол, цепляется к каждой мелочи. Земля – это живое, она должна чувствовать хозяйскую руку. Да и время сейчас такое, что расслабляться нельзя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Взять ту же ситуацию с закрытием польской границы. В один момент Варшава решила опустить шлагбаум, и никто ей не указ. Мы к этому обязательно вернемся, но чуть позже. Но коллапс на границе – это всего лишь один из последних эпизодов, и неизвестно, что еще впереди, потому и глава государства предельно четко и ясно формулирует суть, чтобы все понимали, – если не хотим воевать в окопах, нужно мобилизоваться и воевать в полях.