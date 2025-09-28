Богодель: предупреждение об ударах по Банковой – это сигнал, что Россия себя сдерживать не будет
Такие жесткие требования Президента – не от того, что Лукашенко, мол, цепляется к каждой мелочи. Земля – это живое, она должна чувствовать хозяйскую руку. Да и время сейчас такое, что расслабляться нельзя, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Взять ту же ситуацию с закрытием польской границы. В один момент Варшава решила опустить шлагбаум, и никто ей не указ. Мы к этому обязательно вернемся, но чуть позже. Но коллапс на границе – это всего лишь один из последних эпизодов, и неизвестно, что еще впереди, потому и глава государства предельно четко и ясно формулирует суть, чтобы все понимали, – если не хотим воевать в окопах, нужно мобилизоваться и воевать в полях.
А что в ином случае, за примерами далеко ходить не надо. Под боком Украина, где продолжается конфликт. На неделе в Москве лидеры Беларуси и России обсуждали эту ситуацию.
Лукашенко: если Украина сейчас не остановится – потеряют всю страну.
Александр Лукашенко, наверное, как ни один другой политик, понимает суть происходящего в Украине. Наш глава государства знаком со всеми президентами Незалежной, в том числе, с Зеленским, с которым настало время поговорить. В то же время Киев допускает возможность ударов по России дальнобойным оружием. Недавно в одном из интервью Зеленский сказал, что чиновники Кремля – цитата – «должны знать, где находятся бомбоубежища».
Но сесть и договориться пока не получается. Украина накаляет обстановку, и вряд ли успокоится в ближайшее время, считают эксперты.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Вообще предупреждение относительно ударов по Банковой – это послание через Александра Григорьевича, что дальше уже занятий красных линий нет. И американские коллеги по этому поводу проинформированы. Другими словами, это сигнал, что если не прислушаются, Россия себя больше в принципе сдерживать не будет. Хотя я думаю, Зеленский давно потерял не только самостоятельность, но и связь с реальностью. Он вряд ли что-то услышит, и эскалация продолжится.