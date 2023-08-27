БРИКС положит конец западной гегемонии? Мнение Юлии Абухович

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ: Это не столько боль, сколько понимание того, что они где-то как-то недооценивали динамично развивающиеся страны, которые всегда якобы плелись в хвосте, которые всегда зависели от гегемона, они вдруг начинают поднимать голову и очень эффективно двигаться вперед. А что самое главное, они находят точки соприкосновения, начинают работать вместе, находят те варианты, пути, которые помогают этим странам развиваться как по отдельности, так и всем вместе. Я думаю, что это упущение их должно заставить задуматься о том, что должно быть сегодня в современном глобальном мире действительно гегемонией, что должно лежать в основе.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам: Да, абсолютно, потому что мы, когда говорим о БРИКС, мы же говорим о совершенно новых подходах. Знаете, традиционно исторические какие-то организации формировались государствами вовсе не с целью, чтобы впустить туда, а для того, чтобы не впустить лишних игроков, чтобы контролировать пространство, между собой заключая те или иное соглашения. В этом контексте очень много организаций действовало. БРИКС же совершенно другого формата. Клуб предполагает как раз включение, поиск торговых надежных партнеров, надежных не только экономически, но и политически, потому что мы говорим о мире санкций. И, соответственно, БРИКС сам по себе обрушивает идею этой западной исключительности. Потому что смешно говорить о западной исключительности, когда мы говорим о государствах, особенно в сердцевине лежащих, лежащих: Россия, Индия, Китай. Государства, с которых уходит тысячелетие. Поэтому смешно говорить о том, что есть некая исключительность западных стран, больше никого нет.

Наталья Еремина:

Кстати, нужно сказать, что интерес к БРИКС во многом продиктован со стороны западных государств их отношением к отдельным участникам БРИКС, их отношением к России, к Индии и Китаю. Неслучайно их очень сильно задело... Еще в 2009 году, как только первый саммит прошел в России, появились публикации о том, как же возможно, что могут договориться между собой Индия и Китай. И вот это, конечно, очень сильно задело. Когда с течением времени мы увидели на площадке БРИКС новые переговоры, в том числе переговоры в рамках ЕАЭС с соответствующими институтами БРИКС, новые проекты (в том числе инфраструктурные), мы увидели двустороннее взаимодействие между Россией и Китаем. Когда стало выстраиваться четкое взаимодействие по разным позициям, в том числе по международной повестке и каким-то внутренним моментам, например, в отношении Арктики, и возникло серьезное беспокойство со стороны западных государств, которые понимают, что… Как в свое время для Европы очень серьезным подспорьем в развитии стала связка России с Германией, которая дала ту самую экономическую подушку безопасности, основание для быстрого роста и развития. Ну и сейчас то же самое мы видим, когда выстраивается связь Россия-Китай. И, конечно, в таком случае окончательно Европа теряет свои позиции.

Более того, она теряет не только свои позиции, она теряет перспективы роста. Поэтому за счет Европы, безусловно, США сейчас решают очень большой комплекс проблем. Но все смотрят на БРИКС именно потому, что в то время, когда все решали проблемы за счет друг друга, таким образом выхватывая друг у друга какие-то преимущества, то в БРИКС был выбран изначально другой подход. Все друг с другом договаривались. И это площадка для переговоров. Они могут быть длительными. Да, мы видели, что, например, вот сейчас вы сказали о Фонде облигаций в национальных валютах. Но этот вопрос обсуждали в 2021 году. Мы понимаем, что примерно два года нужно для того, чтобы что-то учредить. То есть мы это обсуждаем, год прорабатывается в рабочих комиссиях, и еще через год учреждается, начинает действовать.

Да, этот процесс не быстрый, потому что нас много. Это большие государства со своим опытом, экономическим в том числе. Но в этом и ценность этого союза, потому что у всех совершенно разный опыт, у всех разные позиции, в том числе и стартовые позиции, у всех совершенно разная ресурсная база, у всех разные, опять же, свои взаимоотношения с тем же самым Европейским союзом, США. Понятно, что здесь очень много разных позиций, разных трактовок может быть, но вот в этом и ценность, что страны с совершенно разным опытом могут и хотят, и умеют, и в итоге договариваются. И вот это, конечно, стало таким откровением для западных медиа. Как же можно договориться? Как они все могут договориться с друг с другом? Для них это стало совершенным откровением. Вот они этот факт, конечно, не учли.

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