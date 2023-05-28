Лукашенко считают патриархом евразийской интеграции! К чему призывает Президент в ЕАЭС?

В Москве состоялись сразу два крупных события, посвященных значению Евразийского экономического союза в эпоху глобальных перемен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЕАЭС играет все более важную роль в современном мире. Этот блок уже нельзя просто игнорировать. Но чтобы он пережил глобальные мировые трансформации, надо совместить интеграционные усилия. Об этом заявил наш президент на Евразийском экономическом форуме. А что еще ждет ЕАЭС в многополярном мире и куда союзу двигаться дальше?

Александра Лукашенко считают патриархом евразийской интеграции. И это действительно так. Беларусь всегда выступала за здоровое равноправное сближение. Взять хотя бы тот же пример Союзного государства, которое сегодня всем на зависть. Это буквально читалось в реплике президента Казахстана, который по достоинству оценил уровень белорусско-российского доверия. Читайте здесь.

Без ложной скромности, Союзное государство – одна из самых крепких интеграций на постсоветском пространстве, которая прошла проверку на прочность теми же санкциями. Хотя в самом начале успех этого проекта для многих был не так очевиден. Скептики наперебой утверждали, что Минск станет гирей для Москвы и вовсе лишится суверенитета. Но этим опасениям не суждено было сбыться. А вот другие сомнения все-таки со временем подтвердились. На форуме наш президент вспоминал, как зарождалась евразийская интеграция, и о том, что Украина сразу не внушала доверия, но включилась в процесс. А сегодня Киев и вовсе считает, что у него намного больше общего с союзом Европейским. Хотя так считает только Киев. Украинское общество много лет раскачивали, как маятник, склоняли то к Востоку, то к Западу. В итоге Украина осталась ни с чем, а точнее, ни с кем.

Андрей Лазуткин, политолог:

Представьте, если бы такая страна была с нами в качестве союзника дальше. То есть это был бы, конечно, вопрос контроля границы. И, что еще важнее, в Украине капитал поделен пополам. Там есть капитал торговый, который работает на импорте, и капитал промышленный на востоке. Так вот, они бы имели абсолютно противоположные интересы в рамках даже одного союза. Это значит, что там были бы и политические силы, которые бы они финансировали, которые бы работали против интеграции, и, кроме того, была бы внутренняя постоянная борьба. То есть, конечно, страна не была стабильной. И последний курс, который проводился у них еще с момента победы Ющенко, и то, что было при Януковиче, это было постоянное колебание, качание то к Западу, то к Востоку. Это все разрушало некий единый фундамент нашего экономического пространства.

Да, потеря Украины дала о себе знать. Сегодня мы имеем вооруженный конфликт буквально у себя под боком и общий токсичный эффект для всего мира. Но это, по словам нашего президента, не повод сидеть сложа руки, а уж тем более пасть духом и экономикой. В эпоху самых разных кризисов, от политического до продовольственного, самое время искать других союзников. На Западе свет клином не сошелся. В мире появляются новые центры силы. Они все более заметны. Та же Африка. Сегодня за жаркий континент развернулась настоящая борьба. Запад не хочет уступать этот лакомый кусочек. Но эпоха колониализма уходит в прошлое. А свое будущее эти страны вольны выбирать сами, и об этом не стесняются заявлять.

Если Путин приедет сюда в августе, как запланировано, ваше правительство будет обязано его арестовать.

Фикиле Мбалула, член Национальной ассамблеи ЮАР:

Мы хотим, чтобы президент Путин был здесь уже завтра, чтобы он приехал в нашу страну.

Вы бы приветствовали Владимира Путина здесь прямо сейчас? Фикиле Мбалула:

Мы будем приветствовать его приезд сюда в качестве неотъемлемой части БРИКС. Мы знаем, что МУС ограничивает нас. Путин – глава государства. Вы считаете, что главу государства можно арестовать где угодно? Сколько преступлений совершила ваша страна в Ираке? Сколько преступлений совершили в Ираке и Афганистане все остальные, кто сегодня находится у власти? Вы их арестовали? В том, что авторитет России только возрастает, уверен и наш президент. Он призывает ЕАЭС к большей интеграции с другими крупными объединениями, где Москва может стать основным проводником.