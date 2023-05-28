Лукашенко считают патриархом евразийской интеграции! К чему призывает Президент в ЕАЭС?
В Москве состоялись сразу два крупных события, посвященных значению Евразийского экономического союза в эпоху глобальных перемен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ЕАЭС играет все более важную роль в современном мире. Этот блок уже нельзя просто игнорировать. Но чтобы он пережил глобальные мировые трансформации, надо совместить интеграционные усилия. Об этом заявил наш президент на Евразийском экономическом форуме.
А что еще ждет ЕАЭС в многополярном мире и куда союзу двигаться дальше?
Александра Лукашенко считают патриархом евразийской интеграции. И это действительно так. Беларусь всегда выступала за здоровое равноправное сближение. Взять хотя бы тот же пример Союзного государства, которое сегодня всем на зависть. Это буквально читалось в реплике президента Казахстана, который по достоинству оценил уровень белорусско-российского доверия. Читайте здесь.
Без ложной скромности, Союзное государство – одна из самых крепких интеграций на постсоветском пространстве, которая прошла проверку на прочность теми же санкциями. Хотя в самом начале успех этого проекта для многих был не так очевиден. Скептики наперебой утверждали, что Минск станет гирей для Москвы и вовсе лишится суверенитета. Но этим опасениям не суждено было сбыться. А вот другие сомнения все-таки со временем подтвердились. На форуме наш президент вспоминал, как зарождалась евразийская интеграция, и о том, что Украина сразу не внушала доверия, но включилась в процесс. А сегодня Киев и вовсе считает, что у него намного больше общего с союзом Европейским. Хотя так считает только Киев. Украинское общество много лет раскачивали, как маятник, склоняли то к Востоку, то к Западу. В итоге Украина осталась ни с чем, а точнее, ни с кем.
Андрей Лазуткин, политолог:
Представьте, если бы такая страна была с нами в качестве союзника дальше. То есть это был бы, конечно, вопрос контроля границы. И, что еще важнее, в Украине капитал поделен пополам. Там есть капитал торговый, который работает на импорте, и капитал промышленный на востоке. Так вот, они бы имели абсолютно противоположные интересы в рамках даже одного союза. Это значит, что там были бы и политические силы, которые бы они финансировали, которые бы работали против интеграции, и, кроме того, была бы внутренняя постоянная борьба. То есть, конечно, страна не была стабильной. И последний курс, который проводился у них еще с момента победы Ющенко, и то, что было при Януковиче, это было постоянное колебание, качание то к Западу, то к Востоку. Это все разрушало некий единый фундамент нашего экономического пространства.
Да, потеря Украины дала о себе знать. Сегодня мы имеем вооруженный конфликт буквально у себя под боком и общий токсичный эффект для всего мира. Но это, по словам нашего президента, не повод сидеть сложа руки, а уж тем более пасть духом и экономикой. В эпоху самых разных кризисов, от политического до продовольственного, самое время искать других союзников. На Западе свет клином не сошелся. В мире появляются новые центры силы. Они все более заметны. Та же Африка. Сегодня за жаркий континент развернулась настоящая борьба. Запад не хочет уступать этот лакомый кусочек. Но эпоха колониализма уходит в прошлое. А свое будущее эти страны вольны выбирать сами, и об этом не стесняются заявлять.
Если Путин приедет сюда в августе, как запланировано, ваше правительство будет обязано его арестовать.
Фикиле Мбалула, член Национальной ассамблеи ЮАР:
Мы хотим, чтобы президент Путин был здесь уже завтра, чтобы он приехал в нашу страну.
Вы бы приветствовали Владимира Путина здесь прямо сейчас?
Фикиле Мбалула:
Мы будем приветствовать его приезд сюда в качестве неотъемлемой части БРИКС. Мы знаем, что МУС ограничивает нас. Путин – глава государства. Вы считаете, что главу государства можно арестовать где угодно? Сколько преступлений совершила ваша страна в Ираке? Сколько преступлений совершили в Ираке и Афганистане все остальные, кто сегодня находится у власти? Вы их арестовали?
В том, что авторитет России только возрастает, уверен и наш президент. Он призывает ЕАЭС к большей интеграции с другими крупными объединениями, где Москва может стать основным проводником.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать. Побыстрее надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. И тогда, если бы БРИКС развернулось, ШОС развернулась… Посмотрите, почти 40 % Шанхайской организацией сотрудничества потенциала экономического накопленного уже. И какое количество там населения. Если бы эти организации действовали быстрее, совершенно иная политика была бы в Организации Объединенных Наций. Мы ее все чаще критикуем. Но, к сожалению, заместить ООН сегодня нечем. Можно критиковать, но взамен ничего нет. Так не ради замены, а ради того, чтобы посмотреть, что будет дальше, нам надо быстрее идти в этом плане. Не столько нам – Беларуси, а им – крупным государствам БРИКС и ШОС. Упустим время – мы его никогда не наверстаем. Тот, кто сейчас быстрее бежит, тот будет в авангарде в течение пары десятков лет. Поэтому надо совместить интеграционные усилия.
Я не зря поднимаю этот вопрос. Не надо России опускать низко голову в связи со сложившейся ситуацией. Как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики в развитии этих организаций. И, возможно, о чем мечтает прогрессивное человечество, в будущем и их объединении. Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что тут Запад кричит во всех средствах массовой информации против России, огромен. Россия рискнула бросить вызов однополярному миру, идет в авангарде этих процессов. Ну и мы рядом. Поэтому нам надо действовать в этой ситуации. Ни в коем случае не полагаться на ситуативность и на ту ситуацию, которая складывается сегодня в мире.
Но как бы ни разворачивалась международная ситуация, все усилия ЕАЭС направлены на создание равноправного и безопасного пространства, где голос каждого ценят и слышат. Главное сейчас – набраться терпения, ускориться и не сдаться под напором внешних факторов. Если выстоим, а у нас другого выбора просто нет, эффект будет.