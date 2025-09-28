Лазоркина: сотрудничество Беларуси с Эфиопией позволит выйти на другие страны Африканского континента

Где, собственно, не теряется, а находит новых партнеров, которые проявляют взаимный интерес. Как та же Эфиопия. Эта африканская страна недавно стала членом БРИКС, к этому же стремится и Беларусь. Вот, пожалуйста, у нас уже много общего. Собственно, на последнем саммите Президент встречался с премьером Эфиопии, рассказали в программе «Неделя». Опыт решили повторить и провели новый раунд переговоров, пожав руки уже в Москве на полях Глобального атомного форума. Эфиопия для нас – это партнер на перспективу.

Беларусь в Африке уже неплохо знают, определился пул стран, которые выступают опорными точками. Там работают наши посольства. Но и со многими другими государствами мы контактируем, торгуем. Хотим более плотно общаться и с Эфиопией. «Надо доводить товарооборот до серьёзных объемов» – Лукашенко провел встречу с премьером Эфиопии. Эфиопия имеет очень большой опыт дипломатического присутствия на международной арене. Она стала одним их первым членов ООН, является членом-учредителем Африканского союза и в целом играет важную роль в политике и экономике региона. Развитие партнерства с Эфиопией – это дополнительные возможности для выхода на рынки континента и укрепление своего присутствия в этой части света.