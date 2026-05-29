Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка
Саммит ЕАЭС – главное политическое событие дня. Заседание Высшего Евразийского экономического Совета принимает столица Казахстана. Для участия в мероприятии во Дворец Независимости в Астане прибыл Александр Лукашенко.
До начала саммита Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Глава государства заявил о готовности Минска сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гавана сегодня проходит через сложнейший этап экономического и энергетического давления. Минск готов подставить плечо в непростой геополитической ситуации. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь свято выполнит все взятые на себя обязательства и контракты. Минск и Гавана намерены оперативно актуализировать повестку сотрудничества. Белорусская сторона ждет от кубинских партнеров конкретных предложений для немедленного реагирования и расширения промышленной и торговой кооперации.
Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы хорошо осведомлены с тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере то, о чем мы с вами договорились – уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты – мы свято будем исполнять.
Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.
Сальвадор Вальдес Меса, вице-президент Кубы:
Мы проходим через очень сложную ситуацию. В связи с этим Президент не смог лично прием оказать. Ситуация реально сложная. Мы проходим экономическую войну, и к этому добавляется последний исполнительный указ. Очень суровые меры, энергетическая блокада. Это все вызывает большие недовольства у населения. Ситуация реально сложная у нас. Хотели поблагодарить вас за ваши заявления, сделанные американской журналистке, в отношении ситуации вокруг нашей страны. Благодарим за ваше высказывание и готовность поддержки нашей страны в такой сложной ситуации.
Двусторонний диалог – это лишь пролог к большой евразийской повестке в Казахстане. Совсем скоро в Астане стартует заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран «пятерки» соберутся в узком и расширенном составах. В повестке – около двух десятков вопросов, которые влияют на развитие евразийской интеграции: от формирования общих цифровых платформ и интеграции искусственного интеллекта до создания единых рынков энергоресурсов и устранения барьеров в торговле.