Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка

До начала саммита Президент Беларуси провел встречу с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Глава государства заявил о готовности Минска сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гавана сегодня проходит через сложнейший этап экономического и энергетического давления. Минск готов подставить плечо в непростой геополитической ситуации. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь свято выполнит все взятые на себя обязательства и контракты. Минск и Гавана намерены оперативно актуализировать повестку сотрудничества. Белорусская сторона ждет от кубинских партнеров конкретных предложений для немедленного реагирования и расширения промышленной и торговой кооперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы хорошо осведомлены с тем, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере то, о чем мы с вами договорились – уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты – мы свято будем исполнять.

Если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается, и с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Мы обсудим во время нашей встречи все эти вопросы.