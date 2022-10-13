Макей: мы не исключаем наше активное участие в организациях, которые представляют для нас интерес с точки зрения экономики

Выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития – такая цель, по мнению Александра Лукашенко, объединяет страны-участницы международного форума в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Подробнее здесь .

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии объединяет больше трех десятков государств-участников и наблюдателей. Этот статус в альянсе с 2015 года носит и Беларусь. За столом переговоров – наши давние и проверенные партнеры, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Азербайджан, Арабские Эмираты, Турция и другие.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Да, можно сказать, что много сейчас существует региональных организаций, которые находятся на евразийском пространстве и в той или иной мере закрывают вопросы и экономики, и военно-политического сотрудничества, и экономического, гуманитарного и так далее. Но эта организация была создана еще в 1992 году. Наши казахстанские коллеги продвигают идею образования ее в подлинную организацию. Мы тогда будем рассматривать возможность нашего полноценного участия в этой организации. ШОС – это приоритет, но мы не исключаем активное наше участие в тех организациях, которые представляют для нас интерес и с точки зрения в первую очередь экономики, политики, гуманитарного взаимодействия и так далее.