Лукашенко об ОБСЕ: «Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – война»

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – один из очень немногих политиков, руководителей страны, способный прямо говорить о том, что другие подразумевают, но по разным причинам не говорят. Отчасти этим вызван нездоровый интерес последней недели к его публичным высказываниям или их отсутствию. Есть ощущение, что некоторые потеряли ориентиры, не слыша правды. Что ж, для Беларуси и Президента Лукашенко она одна, но если нужно повторить – пожалуйста. Только слушайте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если ОБСЕ – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, но если в Европе разгорается этот конфликт, то пора бы уже просто собраться на высшем уровне, посмотреть друг на друга и принять какие-то решения. Или хотя бы поговорить, если не сможем принять. И мы с россиянами много раз предлагали: давайте встретимся, обсудим проблемы. Еще до специальной военной операции. Ноль! Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – война.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Считайте, выше прозвучала очередная мирная инициатива от Беларуси в адрес ОБСЕ, но что-то подсказывает, ее ждет та же участь, что и все наши попытки урегулировать ситуацию на украинской земле.