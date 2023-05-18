Лукашенко: «Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство!»

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С первого дня мы готовы были сделать все и даже больше: стать между противоборствующими сторонами площадкой, медиатором – кем угодно, лишь бы не допустить эскалации, но в данном случае желания двух сторон катастрофически мало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну! Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало, не то еще что-то Зеленскому – в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Абсолютно был невыгоден России, но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, предложенные ими, проект договора был выброшен в корзину. Люди, может быть, не все знают. Но специалисты, которые в этом участвовали, знают.
Поэтому прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, новый, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят: «контрнаступ, контрнаступ» и так далее. Но россияне очень боятся дезинформации – это правильно. В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву.
Но должен сказать: самая большая дезинформация – это этот контрнаступ. Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство! Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это безумство. Нет, надо нагнетать и накручивать украинцев, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте, мы это видим. Это у нас за забором прям. Поэтому не думайте, что мы тут нагнетаем обстановку и не хотим мирных переговоров, не хотим договориться о мире.
Но большое видится на расстоянии. Как я всегда говорю, мы еще придем к оценкам и мы увидим, кто прав, кто виноват. И особенно сейчас.
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