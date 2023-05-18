Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока на фронте гибнут люди, одаренные политики в сотнях километров от фронта и вверенной полыхающей страны в разных кабинетах выдвигают все новые и новые условия. Александр Лукашенко переводит все эти месседжи на человеческий язык.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
И всякие предварительные условия, которые президент Украины Зеленский выдвигает.ю – это ни что иное, уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия.
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