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Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой

18 мая 2023 17:37
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Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой-1

И пока на фронте гибнут люди, одаренные политики в сотнях километров от фронта и вверенной полыхающей страны в разных кабинетах выдвигают все новые и новые условия. Александр Лукашенко переводит все эти месседжи на человеческий язык. 

Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: 
И всякие предварительные условия, которые президент Украины Зеленский выдвигает.ю – это ни что иное, уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут быть предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия. 

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# Международная политика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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