Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока на фронте гибнут люди, одаренные политики в сотнях километров от фронта и вверенной полыхающей страны в разных кабинетах выдвигают все новые и новые условия. Александр Лукашенко переводит все эти месседжи на человеческий язык.