Двое белорусов отличились полезной игрой в НХЛ

Егор Шарангович прервал бомбардирскую «засуху» в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью белорус забросил шайбу за «Калгари». Однако «пламенные» все равно уступили «Анахайму» по буллитам – 2:3. Наш форвард действовал в первом звене и отличился на 36-й минуте, реализовав большинство. Он провел на льду почти 17,5 минут, нанес один бросок, допустил потерю и завершил дуэль с нулевым показателем полезности. Данное результативное действие стало 21-м в сезоне.

Ассист Артема Левшунова позволил «Чикаго» разгромить «Юту» – 4:0. Отечественный защитник отдал передачу на третью шайбу. Айстайм составил 17 минут, за это время он трижды угрожал неприятельским владениям и заработал один в графу плюс-минус. Наш хоккеист прервал серию и 11 дуэлей без очков.

В Американской хоккейной лиге «Абботсфорд» в овертайме обыграл «Калгари» – 3:2. Вклад в общий успех внес и белорусский нападающий Данила Климович. Уже на 3-й минуте он открыл счет в матче, забросив свою 9-ю шайбу в сезоне.

Кроме того, форвард нанес 4 броска по воротам соперников, завершил встречу с показателем полезности +1 и был признан «второй звездой» противостояния. В текущем розыгрыше Климович набрал 19 очков. «Лихай Вэлли» был сильнее «Хартфорда» – 6:3, голкипер победителей Алексей Колосов совершил 23 сейва.