Володин о словах Лукашенко на встрече с делегациями стран ОДКБ: «Вы приоткрыли занавес»

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России:

Вы приоткрыли занавес, который для многих вероятно просто закрыт в силу ряда причин. И когда рассказываете о ситуации в той же ОБСЕ или о переговорах, которые планировалось провести, не все страны-участницы нашей организации об этом знают. Зачастую мировая паутина формирует свое мнение, ведя пропаганду исключительно в интересах своей политики и достижения своих целей. Вы правильно подчеркнули, что надо выстраивать отношения на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Если выгодно одной стороне, выгодно другой стороне, почему бы не выстраивать эти отношения? Но должны быть определенные положения, которыми мы должны руководствоваться. Это, конечно, принципы дружбы, невмешательства в дело суверенных государств. Из чего мы выходим, от сути двойных стандартов.

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