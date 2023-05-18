Лукашенко об убеждениях Запада: «Если бы мы не были политиками, мы бы, может быть, и послушали эту дрянь»

Один из ключевых приоритетов Беларуси – усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с делегациями стран-участниц Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Президент, необходимо повышать сплоченность союзников и преодолевать имеющиеся разногласия. Большой вклад в это вносит Парламентская ассамблея ОДКБ. Сегодня, 18 мая, состоится заседание Ассамблеи, но прежде с парламентариями из пяти стран встретился Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что парламентскому измерению Беларусь придает особое значение. В условиях нарастания международной напряженности и появления новых угроз ОДКБ может стать мощным центром силы. Но важно обеспечить безопасность на территории стран-членов Организации. Добиться поставленных целей можно только сообща, потому сегодня депутаты работают над гармонизацией национальных законодательств, а также созданием общего правового пространства. На данный момент принято 82 документа. В планах до 2025 года принять еще порядка трех десятков модельных законов. Безопасность остается приоритетным направлением для ОДКБ. Беларусь как страна-председатель в полной мере понимает степень современных угроз. Опасность исходит не только от НАТО, но и с территории сопредельных государств. Впрочем, сегодня Североатлантический альянс подбирается все ближе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После недавнего вхождения в Альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Но все, что я сказал, обосновывается со стороны Запада интервенцией, агрессией со стороны России в Украину и так далее. Знаете, если бы мы не были политиками, мы бы, может быть, и послушали эту дрянь. Но какое имеет отношение специальная военная операция или какое имеет отношение вступление Финляндии в НАТО в связи со специальной военной операцией? Абсолютно никакого. Ждали момента. Решили, что этот момент настал. Думаю, что ни России, ни Беларуси это большого вреда не нанесет. Все-таки, какие бы решения политики ни принимали в той же Финляндии, народ там неглупый и знает, что такое война. Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается в том, что готовится к войне.
Лукашенко: «Без шума, не поддавайтесь на эти уловки!» Президент о попытках Запада разорвать единство ОДКБ.