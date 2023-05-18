Президент Беларуси: нас обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ, а где эти принципы?

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мир больше не будет однополярным, и трудности трансформации его в другой мы сейчас переживаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны сосредоточить свои усилия на формировании новой системы международных отношений, если смотреть далеко вперед, основанные на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких правилах, которые нам подсовывают со стороны Запада. Нас все время обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ. А где эти принципы? Кто утверждал эти принципы? Где они? Нет, есть правила, которые они установили и которые меняют под каждое государство и событие. Ну это что?