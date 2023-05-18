Президент Беларуси: нас обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ, а где эти принципы?
Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мир больше не будет однополярным, и трудности трансформации его в другой мы сейчас переживаем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны сосредоточить свои усилия на формировании новой системы международных отношений, если смотреть далеко вперед, основанные на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких правилах, которые нам подсовывают со стороны Запада. Нас все время обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ. А где эти принципы? Кто утверждал эти принципы? Где они? Нет, есть правила, которые они установили и которые меняют под каждое государство и событие. Ну это что?
По сути, скелет мира собирают заново. Где по окончании процесса окажутся страны ОДКБ, во многом зависит от того, как будут развиваться отношения внутри альянса. Александр Лукашенко подчеркивает: все понимают, учесть интересы всех сложно, поступиться своими тоже непросто, но однозначно легче, чем противостоять вызовам в одиночку.
Лукашенко: «Без шума, не поддавайтесь на эти уловки!» Президент о попытках Запада разорвать единство ОДКБ.
Александр Лукашенко:
Если, допустим, Таджикистану выгодно торговать овощами, фруктами, которых по качеству других в мире нет, так и надо торговать с нами и с Россией. Если Грузии, к примеру, выгодно летать в Москву, а Москве в Грузию, в Тбилиси – так что в этом плохого? Нет, это плохо. На этом примере уже видно, чего они хотят. Так не допустите вы, парламентарии прежде всего, этого разрыва на этом остром моменте нашей истории. Сегодня делится мир. Пытаются сильные мира сего переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому надо держаться друг друга, надо ближе в это время быть друг к другу. Это наша политика, мы вам ее предлагаем. Я думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет.
Читайте также:
Лукашенко: Зеленский выдвигает предварительные условия, чтобы не допустить переговоров с Москвой
Лукашенко: «Никакого контрнаступа с моей точки зрения нет и быть не может – это просто безумство!»
Лукашенко об ОБСЕ: «Никакого обсуждения не надо. Это говорит о том, что надо одно – война»