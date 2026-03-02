В Верховном Суде прошли прения сторон по делу в отношении Ганса Зиглинга – участника войск СС и охранной полиции. Нациста обвиняют в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством проводились масштабные карательные операции на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Расстелены и повешены более 1 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствием собраны неопровержимые доказательства вины Зиглинга – 22 тома уголовного дела, которые детально восстанавливают картину зверств. К слову, разбирательство проходит в открытом формате. Сегодня, 2 марта, в зале заседаний присутствовали студенты – будущие юристы. Для них это уникальный шанс увидеть, какую роль играет право в восстановлении исторической правды.

Максим Муравьев, студент колледжа бизнеса и права:

Для юридической специальности это дает очень большую практику. Ты понимаешь, несомненно, в какую дальше юридическую отрасль ты хочешь пойти, потому что юрист – это растяжимое понятие: адвокат, судья, прокурор и тому подобное. Тема, несомненно, важна не только для студентов, а в целом и для всей молодежи. Молодежи нашей страны и молодежи, возможно, зарубежных стран.

Отметим, это первый процесс по геноциду, где обвинение предъявлено этническому немцу, и уже шестой в истории суверенной Беларуси – в отношении нацистов. Наша страна продолжает планомерно добивается юридической оценки преступлений, не имеющих срока давности.