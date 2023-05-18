Кочанова: «Надо подумать о том, что мы должны оставить своим детям и будущим поколениям»

Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза глобального конфликта, «контрнаступ» и призыв к единству. Это то, о чем сегодня, 18 мая, говорили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с делегациями стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое слово должна сказать и Парламентская ассамблея, убежден Александр Лукашенко. Глава верхней палаты белорусского парламента ориентирует своих коллег на более активное отстаивание общей позиции.
Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы вместе рассматриваем вопросы сохранения мира в каждой стране в отдельности взятой. И в целом мы понимаем, что сегодня штормит. И штормит не просто – везде есть такие горячие точки. Мы за то, чтобы такие вопросы решались быстро, оперативно. Просто надо прекратить, надо подумать о том, что мы должны оставить своим детям и будущим поколениям. Конечно, прежде всего сохранить мир. Поэтому это наша основная задача, парламентариев. И мне видится, что голос парламентариев должен быть более жестким, более четким в отстаивании интересов наших народов и наших стран.
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