«Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку». Подробности визита Президента Беларуси в Сербию

Новости Беларуси. Главное достижение Беларуси и Сербии – возможность быть хозяевами на своей земле. Об этом сегодня, 3 декабря, во время официального визита в Белград заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер и его сербский коллега Александр Вучич провели переговоры в узком и расширенном составах. Как отметил наш Президент, Беларусь и Сербия – небольшие государства, которые всегда зарабатывают все блага своими руками. Это еще одна схожесть партнеров. Но вместе с политическим взаимопониманием необходимо укреплять и экономическое сотрудничество. В 2018 году товарооборот двух стран упал на 40 % – до150 миллионов долларов. Уже сегодня Беларусь и Сербия ставят новую планку – в 500 миллионов.

В рамках официального визита Александр Лукашенко также встретился с депутатами Народной скупщины Сербии. Во время своего выступлении Президент озвучил видение по широкому кругу современных проблем – от истории и геополитики до экономики и безопасности. Все подробности в репортаже Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, корреспондент:

О том, что нынешний визит Александра Лукашенко в Сербию еще прочнее укрепит дружеские узы официальных Минска и Белграда, пишет и рассказывает местная пресса. Говорят об исторической общности, о том, что вместе, как показывает опыт, мы готовы преодолеть любые сложности. Но дело тут вовсе не в громких заголовках и дежурных для визитов такого уровня на высшем уровне фраз. В случае с Сербией все гораздо искренне и теплее.

Минск – исторический союзник и друг Белграда, а Александр Лукашенко – самый уважаемый и узнаваемый политик в Сербии. На Балканах всегда радушно встречают гостей, но, кажется, настолько теплый прием удивил даже самих сербов. Президенты прибыли вместе под колокольный звон. А салют из пушек били так, что казалось, что во Дворце Сербии задрожали окна. Ощущение тепла от встречи не испортила даже погода. В последние дни в Белграде заметно похолодало. Но даже этот факт – видимо, в честь приезда главы белорусского государства – не заставил сербов в декабре выключить фонтаны.

Разговор президентов в традиционном формате тет-а-тет в отношении сегодняшнего диалога таким назвать трудно. Начинали говорить лидеры под прицелом десятков телекамер. Сербские коллеги в кулуарах признавались: такого интереса к международной встрече не было давно. Александр Лукашенко ценит уважение сербов. Летом, принимая во Дворце Независимости коллегу Вучича, белорусский лидер подчеркнул: под тесные политические и исторические связи нужно подвести прочный экономический фундамент. Сегодня разговор на эту тему продолжился. За экономику мы еще повоюем – так свой спич начал глава белорусского государства. Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»

Александр Вучич, президент Сербии:

Между странами сложились искренние и дружественные политические отношения. Что касается экономического сотрудничества, я уверен: Беларуси и Сербии под силу достичь товарооборота в 500 миллионов долларов. Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами Визит Президента пробудил в Сербии большие ожидания и надежды, особенно экономические. По разным причинам договоренности, озвученные в ходе прошлого визита белорусского лидера пять лет назад, пока не удалось реализовать в полном объеме. Но дело двигается. Белорусские автобусы и троллейбусы стали неотъемлемым атрибутом сербской столицы. Самосвалы «БелАЗ» работают на местных горнодобывающих предприятиях. В присутствии делегаций лидеры говорили, в основном, о перспективах. Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС Результат большого переговорного дня – девять межгосударственных соглашений. Договорились сотрудничать в сфере образования, инновационных технологий. Подписали программу сотрудничества между Академиями наук и программу научно-технического сотрудничества. Намерение работать рука об руку подписями скрепили и банкиры.

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Сегодняшнее соглашение позволяет нашему бизнесу проводить платежи напрямую, то есть мы достигли такого уровня взаимного доверия с Почтовым сберегательным банком Сербии (государственным банком), которое позволило нам сегодня подписать соглашение об открытии прямых корреспондентских отношений. Это позволит напрямую, без посредников, осуществлять платежи между сербским и белорусским бизнесом.

Кроме того, данное соглашение предусматривает то, что мы в Беларуси – «Беларусбанк» – будем выступать финансовым консультантом для финансовых институтов и сербского бизнеса на территории Беларуси. То есть оценка нашего бизнеса и сербского очень положительная. Открытия прямых коротношений долго ждал наш бизнес.

Из деталей переговоров главное, конечно, как и прежде – экономические проекты и наша безусловная поддержка Сербии на международной арене. Ни в одном международным объединении мы никогда не голосовали против этой страны. Впрочем, и официальный Белград готов сделать дипломатический пируэт. Несмотря на симпатии к Евросоюзу, балканская страна недавно подписала соглашение об установлении зоны свободной торговли c Евразийским экономическим союзом. Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС Речь идет в том числе и о нашей четкой позиции по Косово и Приштине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы придерживаемся схожих взглядов на мировую повестку, активно взаимодействуем в международных организациях. Не меняется позиция Беларуси по вопросу территориальной целостности вашего государства. Минск готов и впредь оказывать Белграду необходимое содействие на различных международных площадках. И не только международных площадках. Если мы в чем-то можем вам помочь, вы скажите – мы обязательно это сделаем. В свою очередь мы рассчитываем на поддержку со стороны наших сербских друзей по принципиальным для нас вопросам. На встрече президентов практически в полном составе присутствовало правительство Сербии – доказательство того, что встреча не для галочки. И партнеры действительно настроены на работу. Говорили о конкретных проектах, которые наконец позволят выйти на заявленную цифру товарооборота в 500 миллионов долларов. Причем поднимать показатели Вучич готов собственным примером. Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

Непрерывные бомбардировки сыпались на Сербию 78 дней. По данным сербских источников, в общей сложности нанесено 2300 авиаударов. Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих» Тогда Лукашенко не побоялся и прилетел, чтобы оказать помощь братскому народу. Вучич в своей речи скажет: «В политике нет ничего короче, чем благодарность». Но эта история не про Сербию.

Александр Вучич:

Александр Лукашенко – большой друг Сербии. Он приехал поддержать нас, когда на нас напали 19 стран НАТО. Мы приняли решение реформировать армию – она должна стать более мобильной и быстрой. Это не означает закупки оружия – мы наоборот их приостановим. Мы будем по-умному развивать систему обороны и станем гораздо сильнее, чем сегодня. Мы очень многому можем научиться у Беларуси по этому вопросу. В нашем сотрудничестве есть потенциал не только для увеличения товарооборота, но и для сотрудничества во всех областях. Я вчера и сегодня уже многому научился у Президента Лукашенко, включая вопросы обороны, безопасности. Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Тем временем, во Дворце Сербии бизнес-круги двух стран, не откладывая в долгий ящик, начали реализовывать намеченные президентами экономические планы.