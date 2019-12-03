Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раз после установления послевоенного мира объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств.

Мария Тишма, жительница Белграда:

В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих. Он на деле доказал свою дружбу. В течение 78 дней, пока длились бомбардировки Сербии, был один день, когда нас не бомбили. Это день, когда к нам прилетел Лукашенко. Это было доказательство братской любви, мудрости и храбрости.

И это не единственное, что он сделал. Он оставил весь коллектив белорусского посольства в Белграде. И коллектив посольства разделил с народом Сербии его судьбу.