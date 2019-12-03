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Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»

03 декабря 2019 18:21
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Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»-1

Военно-воздушная операция НАТО против Югославии, получившая циничное название «Союзная сила», началась в марте. 

Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»

Первый раз после установления послевоенного мира объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»-4

Мария Тишма, жительница Белграда:
В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих. Он на деле доказал свою дружбу. В течение 78 дней, пока длились бомбардировки Сербии, был один день, когда нас не бомбили. Это день, когда к нам прилетел Лукашенко. Это было доказательство братской любви, мудрости и храбрости.

И это не единственное, что он сделал. Он оставил весь коллектив белорусского посольства в Белграде. И коллектив посольства разделил с народом Сербии его судьбу.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»-7

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»-9

Непрерывные бомбардировки сыпались на Сербию 78 дней. По данным сербских источников, в общей сложности нанесено 2300 авиаударов. Тогда Лукашенко не побоялся и прилетел, чтобы оказать помощь братскому народу. Вучич в своей речи скажет: «В политике нет ничего короче, чем благодарность». Но эта история не про Сербию.

Жительница Белграда: «В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих»-12

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Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это 

# Беларусь-Сербия # Александр Лукашенко # Мария Тишма # Фотофакт

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