Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Визит 20-летний давности белорусского лидера и сегодня в Сербии вспоминают с благодарностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военно-воздушная операция НАТО против Югославии, получившая циничное название «Союзная сила», началась в марте.
Александр Вучич – Александру Лукашенко: «Сербия всегда будет вашим искренним другом»
Первый раз после установления послевоенного мира объектом бомбовых ударов стала столица одного из независимых государств.
Мария Тишма, жительница Белграда:
В Сербии господина Лукашенко принимают как одного из своих. Он на деле доказал свою дружбу. В течение 78 дней, пока длились бомбардировки Сербии, был один день, когда нас не бомбили. Это день, когда к нам прилетел Лукашенко. Это было доказательство братской любви, мудрости и храбрости.
И это не единственное, что он сделал. Он оставил весь коллектив белорусского посольства в Белграде. И коллектив посольства разделил с народом Сербии его судьбу.
Непрерывные бомбардировки сыпались на Сербию 78 дней. По данным сербских источников, в общей сложности нанесено 2300 авиаударов. Тогда Лукашенко не побоялся и прилетел, чтобы оказать помощь братскому народу. Вучич в своей речи скажет: «В политике нет ничего короче, чем благодарность». Но эта история не про Сербию.