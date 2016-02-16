По чьей вине зимой глохнут машины?

Новости Беларуси. Неполный ассортимент и недосказанность операторов автозаправочных станций. Такие основные нарушения выявлены при проверке белорусских АЗС. Обратить внимание на их работу контролирующие органы вынудили жалобы водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на рекордный плюс в январе и ничуть не лютый февраль, сильные морозы то и дело напоминают водителям о том, что за окном зима. Особо остро на такие перемены реагирует дизель.

Игорь Климович, водитель:

Какая к зиме подготовка – свечи надо поменять, проверить аккумулятор, топливо. Я «Арктику» лью, потому что машина дизельная, ей лет 8. Надо смотреть.

«Арктика»— тот самый сорт дизельного топлива, которому не страшны морозы до минус 38. В наших условиях подобные условия скорее исключение, поэтому переход на зимние виды горючего в Беларуси заправочным станциям рекомендован, но не является обязательным. И пока одни не считают лишним перестраховаться, другие под капризы погоды подстраиваются.

Наталья Лейченко, начальник главного управления производства и сбыта нефтепродуктов Белорусского государственного концерта по нефти и химии:

Начиная с 1 ноября каждого года в системах АЗС общего пользования обеспечивается реализация только зимних сортов дизельного топлива.

Анна Красовская, директор сети АЗС:

Когда был пик холодов в январе, «Арктика» продавалась на 6 автозаправочных станциях. А сейчас температуры более высокие, поэтому она осталось только на одной. Но мы достаточно мобильны. И мы даем клиенту выбор: заплатить дороже, но меньше риска или проверить, выпадет осадок в автомобиле или нет.

По результатам внеплановой проверки, среди 29 автозаправочных станции есть и те, кто не уследил за столбиком термометра и оказался не готов к приходу зимних холодов.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Топливо у нас нормального качества, соответствующее всем требованиям, техническому регламенту. Другое дело, что марки топлива, которые необходимо было размещать в торговле, были не те.

В итоге, зимний дизель в колонке – межсезонный, а вместо обещанных 20 и 38 градусов, температура фильтруемости горючего не выше 15. Т.е при минус 25, как это было в начале января, завести авто с таким топливом можно было и не пытаться. Вопрос: есть ли смысл обязать все АЗС переходить на зимние виды топлива с наступление холодов, - пока остается открытым. Ведь обеспечить своего потребителя товаром по сезону в интересах самого продавца, а погода, как ни крути, дама капризная. В таком случае, зачем платить больше?