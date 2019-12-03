Александр Лукашенко подарил президенту Сербии икону и корзину с белорусскими продуктами

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Белград (подробнее здесь).
Александр Лукашенко – Александру Вучичу: «Мы обладаем некоторыми ресурсами, технологиями, и мы готовы с сербами делиться»
В нарушение привычного протокола, подарками президенты обменялись не на прощание, а сразу после завершения разговора в формате один на один.
От нас – традиционная корзина с продуктами, в любви к которым чуть позже признается сербский президент, и особенная икона – родовая для рода Вучича. Для Александра Лукашенко – уникальный экспонат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку ты истинный ценитель этого, поэтому не жалко.
Попробуй, наша продукция чем-то похожа. Вот сало.
Александр Вучич, президент Сербии:
Продукт из мяса говядины… Я очень люблю сало.