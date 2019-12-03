Александр Лукашенко: «Беда нашей оппозиции в том, что она работает только в день выборов»

Новости Беларуси. Состоялся официальный визит белорусского лидера в Белград. Когда в Палате Сербии закончились переговоры, Александра Лукашенко ждали в Народной скупщине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здешний парламент заседает в одном из самых монументальных зданий столицы с большой историей. Для главы белорусского государства – небольшая экскурсия и краткая беседа с председателем.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал: к парламенту у него отношение особое. Государственная деятельность Президента начиналась с избрания в Верховный Совет Беларуси. Сейчас в Сербии стартует электоральная кампания – экзамен, который должны выдержать депутаты перед народом. А мы вправе надеяться, что новый состав будет сотрудничать с Беларусью более активно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опять приехали с желтыми бумагами застаревшими, 20-летней давности. Все уже было там заранее прописано – только подписали. Плохо. Почему плохо? Оппозиции нет. И я был вынужден искренне и честно им ответить. Я хотел, чтобы там было три-пять-десять оппозиционеров. Ведь они не решали практически ничего в этом парламенте. Но как их провести, если 3,5 % голосов у оппозиционера? Максимум два человека – 4 %. Но как их можно провести в парламент? Да еще демократическим путем, как они требуют. Их даже за руку нельзя было взять, провести.