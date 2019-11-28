Александр Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана: «Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем. Конечно, под 200 миллионов долларов – это приличный товарооборот между республиками, но мы можем в разы увеличить его. И мы это будем делать.

Вы нисколько не сомневайтесь: мы никогда не будем для вас чужими людьми там, на Западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану. Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, – отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше.

Рост протестных движений и массовых беспорядков обсуждали на саммите ОДКБ в Бишкеке